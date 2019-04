AT&T trekt veel nieuwe mobiele klanten

AT&T kreeg er in de afgelopen periode 88.000 nieuwe mobiele abonnees bij. Analisten hadden juist alom rekening gehouden met een afname. Daarnaast kwamen er nog eens 96.000 nieuwe prepaidklanten bij. Dat leverde meer omzet op bij de mobiele tak. Ook WarnerMedia behaalde meer omzet. Daarnaast groeide bij de entertainmentdivisie het bedrijfsresultaat.

De omzet van AT&T kwam in de eerste drie maanden uit op 44,8 miljard dollar, tegen 38 miljard dollar een jaar eerder. Toen was de overname van TimeWarner echter nog niet afgerond. Onder de streep hield AT&T ruim 4,3 miljard dollar over. Dat was een jaar eerder nog bijna 4,8 miljard dollar.

Volgens topman Randall Stephenson blijft AT&T onderdelen afstoten. Doelen voor dit jaar gaf het Amerikaanse bedrijf niet.