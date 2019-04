Caterpillar verhoogt winstprognose

Caterpillar rekent nu voor 2019 op een winst per aandeel in een bandbreedte van 12,06 tot 13,06 dollar per aandeel, van een eerder voorspelde 11,75 tot 12,75 dollar per aandeel. In het eerste kwartaal zette het concern een nettowinst in de boeken van bijna 1,9 miljard dollar op een omzet van bijna 13,5 miljard dollar. Daarmee vielen de resultaten hoger uit dan een jaar eerder. De winst per aandeel in het eerste kwartaal steeg naar een recordniveau.

Caterpillar profiteert onder meer van een goede vraag naar zware machines vanuit de mijnbouwsector en de bouw.