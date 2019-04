Warren Buffett heeft geen trek in PG&E

Buffett reageert daarmee op berichten dat hij gesprekken zou voeren om PG&E te kopen. Dit nutsbedrijf, voluit Pacific Gas and Electric Company geheten, levert gas en stroom in Californië. Op Wall Street is PG&E ruim $11 miljard waard. De onderneming kwam vorig jaar in de problemen door bosbranden.

Bekijk ook: Californië in bres nutsbedrijf tegen claims brandschade

Het nieuws over Buffett komt aan de vooravond van zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het Amerikaanse Omaha. Volgende week zaterdag komen circa 30.000 beleggers er bijeen om de visie van het 88-jarige ’orakel van Omaha’ en zijn 95-jarige rechterhand Charlie Munger te horen op onder meer economie en politiek.