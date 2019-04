Mobiele bank Bunq breidt uit naar Ierland

Enkele maanden geleden was Bunq al in relatieve stilte uitgebreid naar België. De in 2015 opgerichte internetbank stak in 2017 de grens over naar Duitsland en Oostenrijk. Daarna volgden Italië, Spanje en Frankrijk.

In al deze landen biedt Bunq als één van de weinige banken de betaaldienst Apple Pay aan. Alleen in thuisland Nederland mag dit niet. Ook biedt Bunq Google Pay aan.

In februari breidde Bunq de dienstverlening uit met spaarmogelijkheden. Met 0,27% rente vestigde de bank zich direct als prijsvechter. Oprichter Ali Niknam paste de afgelopen jaren bij elkaar €40,9 miljoen uit eigen zak aan om de verliezen bij Bunq aan te voelen.

Hoeveel klanten Bunq inmiddels aan zich heeft gebonden maakt de bank nog altijd niet bekend. In een persbericht maakte de bank woensdag alleen bekend dat het totaal aan tegoeden van gebruikers in 2017 met 800% was gestegen, en dat deze groei ‘elke dag verder toeneemt’.