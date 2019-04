Het machtsvertoon van HP heeft 123Inkt niet afgeschrikt. Ⓒ AFP

Amsterdam - Printerfabrikant HP heeft voor de rechter definitief in het stof gebeten in een zaak tegen het Nederlandse 123Inkt over technologie in zijn inktpatronen. De Amerikanen hadden het inktbedrijf ervan beschuldigd inbreuk te hebben gemaakt op octrooi op technologie in bepaalde chips die het gebruikt.