'Voorzichtig begin voor Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York blijven woensdag bij opening naar verwachting dicht bij huis, nadat bedrijfscijfers de S&P 500 een dag eerder naar een recordhoogte hadden gestuwd. Ook nu is de blik van beleggers gericht op een trits kwartaalberichten. Onder andere het geplaagde Boeing kwam met cijfers. Ook bedrijven als AT&T, Northrop Grumman en Caterpillar openden de boeken. In de oliesector tekent zich een overnamestrijd af rond Anadarko Petroleum.