Zes weken beroepsverbod voor kopieerbankiers

De beroepsverboden vloeien voort uit een waar ‘handtekeningenschandaal’ bij ABN Amro, waarbij 114 adviseurs zo’n 700 handtekeningen van klanten op gecorrigeerde hypotheekadviezen vervalsten. ABN Amro nam na een korte schorsing uiteindelijk nagenoeg alle fraudeurs weer in genade aan, nadat uit intern onderzoek uitwees dat de bank niet geheel vrijuit ging aan het ontstaan van de gebeurtenissen en de medewerkers klanten niet wilden benadelen.

Voor de tuchtrechter was dit echter geen reden om de straf te matigen. Tien van die adviseurs kregen in augustus al beroepsverboden van twee tot zes weken opgelegd, nu krijgt de bulk van de kopieerbankiers dus dezelfde straf.

Wel werd het niet goed functionerende proces bij hun werkgever meegenomen in de strafmaat. Bij eerdere vonnissen stipte de aanklager aan dat ABN Amro een ‘onwerkbaar systeem had gecreëerd’. De adviseurs die één keer sjoemelden, mogen twee weken niet in de bancaire sector actief zijn. Wie zes keer of vaker de fout in ging, kreeg een beroepsverbod van zes weken aan de broek.

De misstanden ontstonden nadat veel van de 47.826 tussen 2013 en 2016 afgegeven hypotheekadviezen door een uiterst omslachtig computersysteem pas vele maanden later gecontroleerd werden. Adviseurs moesten klanten vervolgens vragen om een nieuwe handtekening voor akkoord, zelfs als er niets wezenlijks met het advies mis was.

Door de druk van leidinggevenden, angst voor afrekening op prestaties bij een aanstaande reorganisatie en omdat veel klanten weigerden opnieuw te tekenen, besloot een groep adviseurs de vereiste krabbel dan maar zelf te zetten. Een beerput ging open toen één geval van geknoei intern aan het licht kwam.