Disney-telg: Halveer bonus topman

In een vlammend betoog in de Washington Post noemde de kleindochter van Roy Disney de $65,6 miljoen beloning voor de man die sinds 2005 Disney leidt „in strijd met ons aangeboren gevoel voor eerlijkheid”.

Halveer de bonussen van topmannen zoals Iger, stelt de filmmaker, en verdeel dat geld over de gewone werknemer.

Want tegenover het salaris en aandelenpakket van Iger staat het uurloon dat een doorn in het oog is van de gewone Disney-werknemer. Al langer protesteert personeel vergeefs voor een stevige loonsverhoging.

Serie overnames

Deze Amerikaanse topman - een van de meest gefortuneerde bestuursvoorzitters in de Verenigde Staten - verdient na een serie beloningsverhogingen inmiddels 1424 keer meer dan de gemiddelde Disney-medewerker in het park of aan de kassa.

Hij geldt tegelijkertijd als het voorbeeld van de Amerikaanse droom: hij startte als eenvoudige weerman en klom in de jaren tachtig op tot het hoofd van ABC Entertainment.

Sinds 2000 zit hij in het bestuur, vanaf 2005 als topman. Vorig jaar ging Igers beloning na een serie geslaagde deals met 80% omhoog.

Veel werknemers die full-time werken zitten door alle kosten die ze zelf moeten dragen, zoals die van medicijnen, aan of onder de armoedegrens, betoogt ze.

Lager loon vrouwen

Voor Disney is de $15 per uur die het betaalt al boven het minimumloon en een startsalaris, zo reageert het concern dat onder Iger mediabedrijven 21st Century Fox, Marvel en Pixar heeft overgenomen.

Roy Disney startte 95 jaar geleden het bedrijf in tekenfilms en later attracties en speelgoed.

Het is niet de eerste keer dat Abigail - lid van de Patriotic Millionairs die meer belasting voor de rijken nastreven - uitvaart naar de leiding van het concern dat ook haar naam draagt.

Disney, zo memoreerde ze in een lange twitterreeks, is typerend geworden voor de huidige Amerikaanse ongelijkheid. Bovendien worden vrouwen stelselmatig lager beloond voor hetzelfde soort werk.

Disney stelt tegenover dat de aanklachten dat het de arbeidsvoorwaarden doorlopend verbetert maar in een zeer concurrerende entertainmentwereld werkt.

Meer van zulk financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.