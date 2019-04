Ford investeert in maker elektrische pick-ups

Met de investering gaat Ford Amazon achterna. Dat techbedrijf was eerder dit jaar de grootste geldschieter in een investeringsronde die Rivian 700 miljoen dollar opleverde. Naar verluidt was ook General Motors (GM) eerder met Rivian in gesprek over een investering, maar liepen die gesprekken vast omdat GM niet wilde dat de maker van elektrische voertuigen ook voor andere fabrikanten zou werken.

Rivian introduceerde vorig jaar een elektrische pick-uptruck en een op hetzelfde model gebaseerde SUV. Beide voertuigen kunnen wel al besteld worden, maar worden pas op zijn vroegst volgend jaar afgeleverd.