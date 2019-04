Column: Een bijna verticale lijn omhoog

Vorig jaar had ik al het idee dat er een melt-up kon gaan plaatsvinden. In het vierde kwartaal werd dit echter een melt-down gevolgd door een melt-up. Per saldo noteren we nu weer rond de niveaus van halverwege 2018.

Waar ik het vorig jaar al verwachtte en Fink het dit jaar verwacht kan het zomaar eens gaan gebeuren. Europese aandelenmarkten hebben jarenlang ondermaats gepresteerd waardoor het dividendrendement ruim 3,5% is. Koers/winstverhoudingen van bedrijven in Europa schommelen gemiddeld rond de 12 à 13 voor large caps. Dat is historisch gezien goedkoop.

Banken lenen daarbij weer steeds meer geld uit aan bedrijven en consumenten. Consumenten zijn kredietwaardiger geworden doordat er steeds meer werkgelegenheid is ontstaan en de werkloosheid in Noord-Europa inmiddels erg laag is. Deze lage werkloosheid uit zich in een stijgende looninflatie. Hogere lonen betekent meer bestedingskracht en kan resulteren in verder stijgende omzetten en winsten van bedrijven. Dit opwaartse spiraal geeft vertrouwen onder beleggers en kan bedrijfswaarderingen verder doen toenemen.

Ik ben van mening dat dit ook zijn invloed gaat hebben op langer lopende rentes van tien jaar en verder. Oplopende inflatie en aanhoudende economische groei resulteert uiteindelijk in hogere rentes. Aangezien de ECB de korte rente nog jaren laag wil houden betekent dit een steilere rentecurve in het vooruitzicht. Hier kunnen banken, verzekeraars en pensioenfondsen weer van profiteren, wat uiteindelijk weer gunstig is voor pensioengerechtigden, verzekerden, consumenten en beleggers in deze beleggingscategorie.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard door Abn Amro uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland.