Shell doet ontdekking in Golf van Mexico

,,Blacktip is de tweede materiële ontdekking van Shell in de Perdido Corridor en maakt deel uit van een voortdurende verkenningsstrategie om concurrerende diepwateropties toe te voegen'', zegt Andy Brown, directeur Upstream bij Shell. Blacktip wordt beheerd door Shell (ruim 52 procent) en is tevens eigendom van Chevron (20 procent), Equinor Gulf of Mexico (dik 19 procent) en Repsol (8,5 procent).

