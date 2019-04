ASML door het stof tegenover beleggers

De tijdgeest was destijds anders, waardoor diefstal van intellectueel eigendom een minder prangend onderwerp leek dan nu, verklaart ASML op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Medewerkers van ASML in de VS stalen bedrijfsgeheimen, om er vervolgens mee aan de haal te gaan bij het in 2014 opgerichte bedrijf XTAL. In die periode konden werknemers informatie van het concern gemakkelijker mee naar huis nemen dan tegenwoordig, bekende ASML op de jaarvergadering.

ASML blijft erbij dat de diefstal een „bagatel” is, waarvan de schade zo klein was dat die volgens de boekhoudregels niet gemeld hoefde te worden aan aandeelhouders. Maar nu er steeds meer aandacht is voor bedrijfsspionage vanuit China, is het volgens topman Peter Wennink logisch dat een journalist de zaak uit het verleden weer opdiept. „Achteraf gezien was het wellicht nuttig om het toen te melden.”