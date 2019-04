Wall Street verwerkt resultaten Boeing

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 26.630 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 2932 punten, en technologiebeurs Nasdaq won een fractie op 8122 punten.

Boeing zette een streep door zijn prognoses voor dit jaar. De vliegtuigbouwer staat al een tijd onder druk na twee dodelijke crashes in korte tijd met het type Boeing 737 MAX. Het bedrijf wil nu eerst meer zekerheid over de financiële impact van die problemen. Ook staakt Boeing voorlopig zijn aandeleninkoopprogramma. Omzet en winst van de vliegtuigbouwer daalden. Beleggers hadden dit alles evenwel al een beetje zien aankomen. Het aandeel won in de eerste handelsminuten 0,7 procent.

Oliesector

Verder openden onder meer telecomconcern AT&T (min 2 procent), defensiebedrijf Northrop Grumman (min 1,3 procent) en graafmachinefabrikant Caterpillar (min 1,8 procent) de boeken.

In de oliesector tekent zich daarnaast een overnamestrijd af rond Anadarko Petroleum. Oliebedrijf Occidental heeft een nieuw overnamebod gedaan op branchegenoot Anadarko, dat flink hoger is dan het bedrag waarvoor rivaal Chevron het bedrijf wil overnemen. Het aandeel Occidental zakte dik 3 procent en Anadarko ging juist bijna 12 procent omhoog. Chevron leverde ruim 1 procent aan beurswaarde in.