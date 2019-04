Wessanen nomineert nieuwe financieel topman

Aandeelhouders moeten nog stemmen over de benoeming van De Gantes. Dat gebeurt op een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waar ook wordt gesproken over het overnamebod op Wessanen door een consortium onder leiding van investeerder PAI. De exacte datum voor die bijeenkomst is nog niet bekend.

