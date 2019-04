Jaarverslag Accell vanaf nu in het Engels

Zo gingen de aandeelhouders akkoord met de benoeming van Rob ter Haar als commissaris voor een eerste termijn van vier jaar. Peter Ernsting gaat op voor een derde termijn van twee jaar. Met de benoeming van Ter Haar is de raad van commissarissen versterkt en tijdelijk uitgebreid naar vijf leden. Ter Haar neemt de rol van voorzitter van de raad nu over van Ab Pasman, die aan het eind van dit jaar zal terugtreden uit de raad.

Verder is Jeroen Both herbenoemd als chief supply chain officer (CSCO) en lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar. Met deze herbenoeming bestaat het bestuur van Accell uit drie leden, naast Both uit topman Ton Anbeek en financieel topman Ruben Baldew.

Dividendvoorstel

Ook het dividendvoorstel werd goedgekeurd. Accell noteert op 26 april ex-dividend, betaalbaarstelling van het dividend is vanaf 17 mei. Het bedrijf gaf verder aan dat er de afgelopen periode goede progressie is geboekt met het invoeren van de strategie.