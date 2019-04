Nieuwe bestuurder bij Achmea

Suur vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van Roelof Konterman, eind vorig jaar. Ze is sinds 2016 statutair directeur van de ANWB met in haar portefeuille financiën en strategie. Vanaf begin 2012 was ze algemeen directeur van Unigarant en ANWB Verzekeren. Ook vervulde Suur diverse directiefuncties bij ING/Nationale-Nederlanden.

De raad van bestuur van Achmea bestaat per september, naast Suur, uit voorzitter Willem van Duin, financieel bestuurder Michel Lamie, Robert Otto, Bianca Tetteroo en risicodirecteur Henk Timmer.