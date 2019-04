ASMI verhoogt omzetprognose

Voor de huidige driemaandsperiode rekent ASMI, op basis van vergelijkbare wisselkoersen, op een omzet in een bandbreedte van 230 miljoen tot 250 miljoen euro. Eerder sprak het bedrijf over de periode van een range tussen de 200 miljoen tot 230 miljoen euro. De prognose voor de nieuwe orders in het tweede kwartaal ligt op 240 miljoen euro tot 260 miljoen euro.

In het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 249 miljoen euro, 56 procent meer dan een jaar eerder. Dat is meer dan verwacht. Bij de jaarcijfers sprak ASMI nog de prognose uit van opbrengsten tussen de 225 miljoen en 245 miljoen euro. De orders kwamen uit op 235 miljoen euro, boven de prognose van 200 miljoen tot 220 miljoen euro. Topman Chuck del Prado schrijft het succes vooral toe aan goede prestaties op het vlak van zogeheten logic en foundry.

WFE-markt

Het bedrijf denkt verder nog steeds dat de zogeheten WFE-markt (wafer fab equipment) in heel dit jaar stevige krimp zal laten zien. Maar op basis van het huidige marktbeeld rekent ASMI erop beter te zullen presteren dan de WFE-markt in het algemeen.

ASMI zette het afgelopen kwartaal overigens een operationeel resultaat in de boeken van 47 miljoen euro. Dat was in het laatste kwartaal van 2018 nog 46,2 miljoen euro en een jaar terug 11,8 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 49,4 miljoen euro, van 43,7 miljoen euro in het vierde en 15 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.