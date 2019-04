Ook witwaskwestie bij Belgische bank

Het financiële concern benadrukt in een reactie op berichten in Belgische media dat het geen onderzoek naar witwassen zelf betreft. Volgens Degroof Petercam heeft de Nationale Bank, oftewel de centrale bank in België, bij een controle bepaalde aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de procedures rond de preventie van witwassen. Die worden nu geïmplementeerd, aldus de bank.

Witwasaffaires zorgen de laatste tijd voor veel onrust in de bankensector. In Nederland trof ING vorig jaar een recordschikking met het OM van 775 miljoen euro, omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang tekortschoten. Rabobank schikte begin vorig jaar al voor 298 miljoen euro een zaak in de Verenigde Staten. Buiten Nederland speelt onder meer een groot schandaal bij Danske Bank.

Mogelijk verkoop

Er gaan geruchten dat Degroof Petercam mogelijk in de verkoop wordt gezet. Dat meldden Belgische zakenmedia op basis van ingewijden. Naar verluidt willen bepaalde kleinere aandeelhouders uit de bank stappen. Tot mogelijke kopers worden door kenners het Belgische financiële concern Belfius en ABN AMRO genoemd, net als de Zwitserse private bank Pictet.