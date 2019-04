Omzetgroei voor bandenmaker Michelin

Dat bleek woensdag. Michelin zag zijn opbrengsten op jaarbasis met ruim 11 procent aandikken tot iets meer dan 5,8 miljard euro. Dat was nagenoeg in lijn met de doorsnee prognose van analisten. Topman Jean-Dominique Senard verklaarde dat Michelin in moeilijke markten in staat bleek overeind te blijven. De mondiale automarkt staat aardig onder druk door zwakkere economische omstandigheden, handelsspanningen en de brexit.

De bandenmaker herhaalde zijn doelstellingen voor heel 2019, waarbij het onder meer uitgaat van een stijging van het onderliggende resultaat.