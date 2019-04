PayPal verhoogt winstprognose

PayPal rekent nu op een winst per aandeel in een bandbreedte van 2,94 dollar tot 3,01 dollar. Eerder werd nog een range van 2,84 dollar tot 2,91 dollar per aandeel genoemd. De omzetdoelstelling, van 18,1 miljard dollar, bleef staan.

In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 667 miljoen dollar, of 0,56 dollar per aandeel. Dat is meer dan de 511 miljoen dollar die een jaar eerder in de boeken werd gezet. De omzet kwam in de verslagperiode uit op ruim 4,1 miljard dollar, van bijna 3,7 miljard dollar een jaar terug.

Venmo

Voor het eerst gaf PayPal ook account-data van zijn betalingsdienst Venmo. Daaruit kwam naar voren dat meer dan 40 miljoen mensen Venmo de afgelopen twaalf maanden voor ten minste één transactie gebruikten. Het totale betalingsvolume van Venmo kwam uit op 21 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.