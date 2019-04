Consumentenuitgaven stuwen prestaties Visa

In het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar behaalde Visa een winst van bijna 3 miljard dollar. Dat is ruim 14 procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8 procent tot 5,5 miljard dollar. In de Verenigde Staten, de grootste markt van de onderneming, groeide de transactievolumes met bijna 7 procent tot ongeveer 1,1 biljoen dollar.

De verwachting voor het hele boekjaar werd herhaald. Visa rekent op jaarbasis nog steeds op een omzetgroei in de lage enkele cijfers met een klein afwijkpercentage vanwege wisselkoerseffecten.