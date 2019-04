Iets minder omzet voor Core Labs

Core Labs zette een omzet van 169,2 miljoen dollar in de boeken. Dat was een jaar eerder nog iets meer dan 170 miljoen dollar. Maar Core Labs sprak bij de jaarcijfers eind januari nog de verwachting van een bandbreedte voor de omzet uit van 164 miljoen dollar tot 168 miljoen dollar.

Operationeel ging er een resultaat van 16,4 miljoen dollar in de boeken, tegen 32,3 miljoen dollar een jaar geleden. Voor het tweede kwartaal rekent Core Labs op een omzet in een bandbreedte van 172 miljoen dollar tot 175 miljoen dollar. Het operationeel resultaat zal dan tussen de 28,5 miljoen dollar en 30 miljoen dollar uitkomen.

Recent kondigde de onderneming aan in het tweede kwartaal een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten te betalen, net zoveel als in het afgelopen kwartaal.