Ghosn mag voor 4,5 miljoen dollar cel uit

Officieren van justitie zullen waarschijnlijk in beroep gaan tegen het besluit van de rechtbank en zijn onmiddellijke vrijlating uitstellen. Ghosn wil naar zijn appartement in Tokio om zich daar met zijn advocaten in alle rust voor te breiden op zijn proces.

De gevallen autobaas zit vast in Japan op verdenking van fraude, belastingontduiking en andere wanpraktijken. Begin maart kwam hij op borgtocht vrij, maar werd later weer opgepakt na nieuwe aanklachten tegen hem. Ghosn gaf behalve aan Nissan ook leiding aan Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi. De Braziliaan ontkent alle aanklachten.