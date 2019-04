ASM PT voelt zwakke marktomstandigheden

De omzet daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met bijna 16 procent tot 3,7 miljard Hongkong dollar, omgerekend ruim 418 miljoen euro. De winst viel terug tot 110 miljoen Hongkong dollar, tegenover 618 miljoen Hongkong dollar een jaar eerder.

Ook het aantal orders nam aanzienlijk af. Zo bleef een opleving in bestellingen van apparatuur na Chinees Nieuwjaar uit, terwijl die er in andere jaren wel was. De waarde van al het werk dat nog op de plank ligt, daalde op jaarbasis met 39 procent. ASM PT ziet wel signalen dat de bodem is bereikt, maar verwacht dat ook in het tweede kwartaal de vraag achterblijft op die van een jaar eerder.