Onderliggende winst bij Intertrust valt tegen

Intertrust boekt in het eerste kwartaal een omzet van €125,3 miljoen, een groei van 2,1% ten opzichte van een jaar eerder. De onderliggende winst (ebita) kwam uit op €45,3 miljoen, precies zo veel als een jaar geleden. Analisten hadden in doorsnee op een ebita van €46 miljoen gerekend.

Door hogere kosten, onder meer op it-gebied, stond de winstmarge wel onder druk. Die zakte van 37,7% in het eerste kwartaal van 2018 naar 36,1% nu. Daar had Intertrust al wel rekening mee gehouden, de doelstelling voor 2019 is om minstens 36% winstmarge te halen.

Ceo Stephanie Miller toont zich in een eerste reactie in het persbericht gematigd tevreden over de cijfers: „Het eerste kwartaal van 2019 startte met bescheiden omzetgroei en een winstmarge in lijn met onze verwachtingen.”

Fondsdiensten

Intertrust is van oorsprong een trustkantoor, dat bijvoorbeeld vennootschappen voor bedrijven in het buitenland opzet en daar dan ook bestuurders voor kan leveren. Bedrijven en particulieren gebruiken die diensten om belastingconstructies op te kunnen zetten via het buitenland.

Maar Intertrust maakt steeds meer een omslag, waarbij onder meer de Luxemburgse tak steeds belangrijker wordt. In deze afdeling ’Funds Services’ levert het bedrijf administratieve diensten aan bijvoorbeeld private equity- en vastgoedfondsen.

De cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar laten zien dat deze diensten steeds belangrijker worden. De omzet daaruit is inmiddels €43,8 miljoen en groeide afgelopen jaar met ruim 11%. De van oorsprong bepalende afdeling ’Corporate Services’ groeit nog maar met iets meer dan 2% en is met een omzet van €47 miljoen nog maar net groter.