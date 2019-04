Zwak eerste kwartaal voor Nokia

De omzet van Nokia kwam uit op ruim 5 miljard euro. Dat was 2 procent meer dan een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van een daling van de omzet met 2 procent. Vooral in China en omstreken en het Midden-Oosten en Afrika werd fors minder geld verdiend. Ook in Europa, de grootste markt voor het bedrijf, was sprake van een iets lagere omzet.

Het kwartaal werd afgesloten met een aangepast operationeel verlies van 59 miljoen euro, tegen een winst van 239 miljoen euro een jaar eerder. Uitgaven aan 5G-netwerken namen als verwacht een hap uit de winst. Daarnaast kampt Nokia met stevige concurrentie op de markt voor 5G, wat voor prijsdruk zorgt.

Nokia houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2019. Vooral de omzet van de 5G-divisie zal volgens het bedrijf een vlucht gaan nemen.