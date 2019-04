België en Luxemburg groeimotor voor Ordina

De omzet in België en Luxemburg steeg vorig kwartaal met meer dan 12 procent. Ordina opende daar twee nieuwe kantoren en groeit sterk in de zorgmarkt. In Nederland zette Ordina nauwelijks meer om, met een stijging van 0,2 procent. Vooral in de publieke sector en de financiële sector ziet topman Jo Maes een ,,sterke performance''.

Nederland was nog wel goed voor ruim twee derde van de in totaal 94,6 miljoen euro omzet. In de eerste drie maanden van vorig jaar was dat nog 91,3 miljoen euro. Onder de streep hield de automatiseerder 3,1 miljoen euro over tegen 3,2 miljoen euro vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 5,7 miljoen euro, van 6 miljoen euro vorig jaar.

Het aantal medewerkers kwam aan het eind van het eerste kwartaal uit op 2656.