UBS boekt lagere winst

De nettowinst bedroeg ruim 1,1 miljard dollar, een daling van 27 procent vergeleken met een jaar eerder. UBS zag de inkomsten uit het zakenbankieren stevig dalen door de moeilijke omstandigheden op de financiële markten. Ook met wereldwijd vermogensheer, de grootste divisie van UBS, werd minder geld verdiend. Wel vloeide ruim 22 miljard dollar aan nieuw geld binnen bij die tak.

Topman Sergio Ermotti had eerder al gewaarschuwd dat het eerste kwartaal lastig zou worden voor UBS en dat extra in de kosten wordt gesneden. Overigens zag UBS in april de marktomstandigheden alweer wat verbeteren