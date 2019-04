Herstructurering drukt op winst Bayer

Bayer zette een winst van ruim 1,2 miljard euro in de boeken. Dat is 36,5 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) groeide met 44,6 procent tot ongeveer 4,2 miljard euro. De omzet steeg met 4,1 procent tot iets meer dan 13 miljard euro.

De doelstellingen voor het hele jaar werden herhaald. Bayer mikt in 2019 op een omzet van circa 46 miljard euro en een ebitda-resultaat voor speciale posten van ongeveer 12,2 miljard euro. In het handelsbericht ging Bayer overigens niet heel concreet in op de nederlaag die het leed in een Amerikaanse zaak over de onkruidverdelger Roundup, een merknaam van een bestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat. Beleggers vrezen hoge schadeclaims die de onderneming veel geld gaan kosten. Bayer stelde dat het een goede verdediging heeft en zich krachtig bij de rechter zal verzetten.