Nikkei klimt na rentebesluit BoJ

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 22.307,58 punten. De Japanse autofabrikant Nissan verloor 1,8 procent na zijn tweede winstwaarschuwing in enkele maanden. Het bedrijf staat sinds november in de schijnwerpers na de arrestatie van topman Carlos Ghosn op verdenking van fraude. Robotmaker Fanuc daalde 0,3 procent. Het bedrijf verwacht dat de nettowinst in het boekjaar dat loopt tot eind maart 2020 zal dalen.

Hitachi Construction Machinery dikte bijna 5 procent aan. De maker van bouwmachines gaf een meevallende verwachting af voor het lopende boekjaar. De vooruitzichten van automatiseringsbedrijf Keyence vielen echter tegen en het aandeel werd 4,1 procent lager gezet.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix won 2,4 procent. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar geheugenchips later dit jaar zal herstellen. De Australische beurs was gesloten vanwege een nationale feestdag.