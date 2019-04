'Licht hoger begin voor Damrak'

Het aandeel Unilever zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van DZ Bank schroefden hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern terug. De aandelen van financieel dienstverlener ING en vastgoedbedrijf WDP noteren ex-dividend.

Informatieleverancier RELX liet weten de verwachting voor dit jaar de handhaven. Het bedrijf rekent op een groei van de onderliggende omzet en aangepaste winst.

Ordina

Intertrust behaalde in het eerste kwartaal een licht hogere omzet, met een stabiel resultaat. De financieel dienstverlener handhaaft zijn verwachtingen voor het gehele jaar. De opbrengsten stegen op jaarbasis met ruim 2 procent tot 125,3 miljoen euro.

Automatiseerder Ordina is in het afgelopen kwartaal met name in België en Luxemburg gegroeid. Het bedrijf voerde de omzet in de eerste drie maanden van dit jaar op. De winst viel iets lager uit.

URW

ASMI kwam woensdag na de slotbel met een handelsupdate. De toeleverancier aan de chipindustrie is positiever geworden over de opbrengsten in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 249 miljoen euro, 56 procent meer dan een jaar eerder. Dat is meer dan verwacht.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) wist zijn huurinkomsten in het eerste kwartaal stevig op te voeren. Het vastgoedconcern is nu een stuk groter dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, dankzij de overname van het Australische Westfield. De bruto-huurinkomsten gingen ruim 28 procent vooruit naar 606,5 miljoen euro.

Core Labs

Core Laboratories (Core Labs) zag in het eerste kwartaal de omzet wat dalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie. De opbrengsten kwamen wel boven de verwachting van de onderneming zelf uit.

De euro was 1,1157 dollar waard, tegen 1,1192 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 65,94 dollar. Brent steeg 0,3 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,76 dollar per vat.