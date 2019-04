Delivery Hero begint jaar sterk

De opbrengsten dikten in de eerste drie maanden van 2019 aan tot ruim 267 miljoen euro, een toename van 94 procent ten opzichte van een jaar geleden. Voor dit jaar verwacht de maaltijdbezorger een omzet in de bandbreedte tussen 1,1 miljard en 1,2 miljard euro. Wel rekent Delivery Hero wederom dit jaar wederom op een negatief aangepast bedrijfsresultaat (ebitda). In Europa zal het punt break-even worden bereikt.

Delivery Hero verkocht onlangs zijn Duitse activiteiten aan branchegenoot Takeaway.com.