Resultaat Wereldhave Belgium omhoog

Het bedrijf zette een nettoresultaat uit kernactiviteiten in de boeken van 1,53 euro per aandeel tegen 1,39 euro per aandeel een jaar eerder. De netto huurinkomsten van de dochteronderneming van het in Amsterdam genoteerde Wereldhave bedroegen 15 miljoen euro tegen bijna 12,7 miljoen euro een jaar eerder.

De waarde van de vastgoedportefeuille lag eind maart op 965 miljoen euro.