Column: ook nu rekening houden met slecht beursweer

De VIX-graadmeter voor volatiliteit (beweeglijkheid) van de AEX beweegt zich rond historisch lage waarden. Goed nieuws, zult u zeggen. Maar ervaren traders weten dat een dergelijke situatie nooit eeuwig duurt – evenmin als mooi lenteweer trouwens.

Optietraders

Een aanwijzing dat optietraders rekening houden met minder goed (beurs)weer is dat –vergeeft u mij even de technische termen- opties die ’out-of-the money’ zijn relatief duurder zijn dan ’at-the-money’ opties. In optiejargon heet dit een ’steile volatility smile’.

Deze ’smile’ kan ook worden geïndexeerd en wordt dan de ’skew index’ genoemd. Maar ik wil hier verder niet te technisch worden. Kort door de bocht: hoe hoger deze skew index hoe groter de kans op naderend onheil. Volgens optietraders althans.

Verleidelijk

Nu weer even terug naar de huidige stand van zaken in de AEX-index: een stijgende trend met weinig volatiliteit. Een verleidelijk plaatje voor beginnende beleggers natuurlijk. Stijgende koersen met ogenschijnlijk weinig risico – instappen maar!

Maar bij de meer gelouterde beleggers gaan er nu alarmbellen af. Niet alleen vanwege de instappende particuliere beleggers (contra-indicator!), maar ook vanwege de technische situatie. De huidige combinatie van een lage volatiliteit en een hoge RSI-index (overbought indicatie) doen denken aan mei en juli vorig jaar, toen die combinatie een opmaat was voor aanzienlijke koersdalingen.

Onheil

Bovenstaande klinkt misschien een beetje te veel als een onheilsprofetie. Een lage volatiliteit kan namelijk ook de opmaat zijn voor een op handen zijnde koersspike naar boven. Maar houdt u voor de zekerheid toch maar rekening met slecht weer.