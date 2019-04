Topman RBS kondigt vertrek aan

De 61-jarige McEwan trad in 2013 aan als hoogste baas van RBS. Hij voerde een aantal reorganisaties door bij het financiële concern, dat tijdens de crisis in 2008 met Brits belastinggeld moest worden gered. Nu die ingrepen grotendeels achter de rug zijn en de financiële positie is verbeterd, vindt de Nieuw-Zeelander het tijd om het bedrijf te verlaten.

Voorzitter Howard Davies prijst de ontwikkeling van RBS onder McEwan aan als ,,een van de grootste kenteringen in de geschiedenis van het Britse bedrijfsleven''. De bank zoekt zowel binnen als buiten de eigen gelederen naar een opvolger.