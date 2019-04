AEX dringt verlies terug; Vopak aan kop

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,2% in de min op 567,29 punten. De Midkap-index raakte 0,5% kwijt op 815,53 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens nog rood. Parijs en Frankfurt verloren beide 0,2%. Londen zakte 0,5%.

Wall Street nam gisteravond wat gas terug nadat eerder deze week nog recordstanden werden aangetikt door de S&P500 en de Nasdaq. In Azië klom de Japanse Nikkei-index vanochtend 0,5% na het rentebesluit van de Japanse centrale bank die liet weten om het belangrijkste rentetarief ten minste tot het voorjaar van 2020 extreem laag te houden.

In de ochtend kwam naar buiten dat er een einde is gekomen aan de fusiegesprekken tussen de Duitse grootbanken Commerzbank en Deutsche Bank.

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield 0,6% achteruit na een positieve start. Het vastgoedfonds maakte woensdag nabeurs bekend zijn huurinkomsten in het eerste kwartaal stevig te hebben opgevoerd. Staalconcern Arcelor Mittal keek tegen een verlies van 1,6% aan nadat de Chinese branchegenoot Baoshan in zijn prognose waarschuwde voor een vertraging in de vraag naar de staal.

ING dat vandaag ex-dividend noteert, werd gecorrigeerd hiervoor 0,4% meer waard. Eerder deze maand kwamen er nog berichten naar buiten dat het bankconcern naar verluidt belangstelling zou hebben voor het Duitse Commerzbank. Galapagos dat vanavond nabeurs de boeken open doet, kreeg er 0,6% bij.

Unilever koerste 0,1% hoger ondanks dat analisten van DZ Bank hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern hebben teruggeschroefd.

Relx ging 0,3% vooruit. De informatieleverancier liet weten de verwachting voor dit jaar de handhaven. Het bedrijf rekent op een groei van de onderliggende omzet en aangepaste winst.

Vopak pakte de koppositie met een winst van 1,4%. Ahold Delhaize kreeg er 1% bij.

In de Midkap schoot ASMI 6,9% omhoog. De melding van de toeleverancier voor de chipindustrie in een handelsupdate woensdag nabeurs positiever te zijn geworden over de opbrengsten in het tweede kwartaal kreeg een opgewekte ontvangst. Branchegenoot BESI volgde in de slipstream met een plus van 1%.

Intertrust werd 6,7% teruggeworpen. Beleggers namen afscheid van het aandeel nadat de onderliggende winst bij het trustkantoor iets lager uitkwam dan vooraf werd voorzien. In de aanloop naar de resultaten was de koers van Intertrust al flink opgelopen.

ASCX-fonds Ordina pluste 0,5% na een lagere start. De automatiseerder boekte een hogere omzet in de eerste drie maanden van 2019. De winstgevendheid viel iets lager uit.

