ASMI grote winnaar op rode beurs

De AEX-index sloot 0,1% lager op 567,59 punten. De Midkap zakte 0,3% naar 817,32 punten.

De afgelopen zes weken liep de Amsterdamse beurs met circa 7,5% op. „Als je kijkt naar de cijfers en toekomstverwachtingen van bedrijven, dan zijn de koersstijgingen te rechtvaardigen”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa).

Van de Groep putte ook vertrouwen uit de meevallende kwartaalcijfers waarmee uitzender Randstad deze week kwam. „Randstad zag de Europese uitzendmarkt stabiliseren. Daar ben ik blij mee, want als de economie in Europa zou verslechteren, merkt Randstad dat met zijn voelsprieten in het bedrijfsleven als eerste. En dat is niet het geval.”

Econoom Teeuwe Mevissen (Rabobank) constateerde dat de gerapporteerde bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal over het algemeen zijn meegevallen. „Dat is goed nieuws voor aandelen.” Tegelijkertijd stelde hij vast dat de economische groeiverwachtingen in Japan en Duitsland zijn verlaagd. „De bedrijfsresultaten zijn sterk, vooral vanuit de VS. Toch zijn er wat donkere wolkjes die samentrekken. Er is sprake van gemengde signalen”, aldus de Rabobank-econoom.

Elders in Europa kleurden de koersenborden rood. Londen daalde 0,5%, terwijl Parijs en Frankfurt 0,3% lager de dag uitgingen.

De Amerikaanse beurzen gaven aan het einde van de middag een verdeeld beeld te zien. De Dow Jones-index stond 0,4% in de min. Technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,4%, mede dankzij meevallende resultaten van Microsoft en Facebook.

In de AEX koerste Unibail-Rodamco-Westfield 0,1% lager. Het vastgoedfonds maakte woensdag nabeurs bekend zijn huurinkomsten in het eerste kwartaal stevig te hebben opgevoerd. Staalconcern ArcelorMittal keek tegen een verlies van 1,8% aan nadat de Chinese branchegenoot Baoshan in zijn prognose waarschuwde voor een vertraging in de vraag naar de staal.

KPN leverde 1% in. Het telecomconcern publiceert vrijdag kwartaalcijfers.

ING, dat vandaag ex-dividend noteert, was gecorrigeerd hiervoor 0,3% hoger. Vorige week kwamen berichten naar buiten dat het bankconcern belangstelling zou hebben voor het Duitse Commerzbank. De fusiegesprekken tussen Deutsche Bank en Commerzbank zijn inmiddels stukgelopen.

Bij de financiële waarden lag ook verzekeraar ASR (+1,6%) er positief bij. Tankopslagbedrijf Vopak had de koppositie in de AEX met een winst van 1,7%. De olieprijs steeg voor het eerst in een halfjaar boven de $75. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 0,1% meer waard.

Ahold Delhaize kreeg er 0,6% bij. Het supermarktconcern krabbelde daarmee op na de koersdalingen als gevolg van de stakingsacties bij de Amerikaanse dochter Stop & Shop en een serie adviesverlagingen van analisten.

Relx ging 0,9% vooruit. De informatieleverancier liet weten de verwachting voor dit jaar de handhaven. Het bedrijf rekent op een groei van de onderliggende omzet en aangepaste winst.

Galapagos, dat vanavond nabeurs de boeken open doet, zakte 0,8%. Unilever koerste vlak. Analisten van DZ Bank hebben hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern teruggeschroefd.

In de Midkap schoot ASMI 9,7% omhoog. De melding van de toeleverancier voor de chipindustrie in een handelsupdate woensdag nabeurs positiever te zijn geworden over de opbrengsten in het tweede kwartaal kreeg een opgewekte ontvangst. Branchegenoot Besi volgde met een plus van 2,7%.

Intertrust werd 6% teruggeworpen. Beleggers namen afscheid van het aandeel nadat de onderliggende winst bij het trustkantoor iets lager uitkwam dan vooraf werd voorzien. In de aanloop naar de resultaten was de koers van Intertrust al flink opgelopen. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-4,3%) was eveneens een opvallende verliezer.

Smallcapfonds Ordina werd 0,2% minder waard. De automatiseerder boekte een hogere omzet in de eerste drie maanden van 2019. De winstgevendheid viel iets lager uit.

Op de lokale markt bereikte het aandeel Ajax donderdagochtend de hoogste koers ooit op €19,70. De Amsterdamse voetbalclub strijdt dit seizoen nog om drie prijzen en lijkt ook ruim €150 miljoen aan transfers te kunnen opstrijken. Ajax sloot 0,3% lager op €19,45.

