Winstgevendheid Barclays gedaald

Op nettobasis werd een winst behaald van 1 miljard pond. Hier stond een jaar eerder nog een tekort van 764 miljoen pond in de boeken, vooral door een miljardenschikking in een zaak over rommelhypotheken in de Verenigde Staten. De totale baten van Barclays gingen met 2 procent omlaag tot bijna 5,3 miljard pond.

Barclays handhaafde zijn financiële doelstellingen, maar zei wel dat als de uitdagende marktomstandigheden de rest van dit jaar aanhouden er waarschijnlijk dieper in de kosten gesneden zal worden.