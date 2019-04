Eerste jaarverlies Nomura in tien jaar

Het verlies in het eind maart afgesloten boekjaar bedroeg meer dan 100 miljard yen, ruim 700 miljoen euro. Nomura kampt onder meer met tegenvallende prestaties bij zijn buitenlandse onderdelen. De zakenbank gaat waarschijnlijk het mes zetten in het personeelsbestand bij buitenlandse dochters om kosten te besparen en daar weer winstgevend te worden. Ook bij de activiteiten in Japan gaan de zaken moeizaam.

Financieel directeur Takumi Kitamura verklaarde dat topbestuurders afzien van bonussen vanwege de slechte resultaten. Volgens hem neemt Nomura de verliezen ,,zeer serieus''.