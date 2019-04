Fusie Deutsche en Commerzbank geklapt

De fusiegesprekken werden gesteund door de Duitse overheid, maar stuitten op weerstand van het personeel en de vakbonden. Die waren bang voor het verlies van tot wel 30.000 banen. Ook een aantal aandeelhouders van Deutsche Bank zette vraagtekens bij de deal.

Voor Deutsche Bank is het nu zaak om met zijn vijfde plan sinds 2015 te komen om een ommekeer te bewerkstelligen. Voor Commerzbank is een buitenlandse overname mogelijk. Naar verluidt hebben ING en het Italiaanse UniCredit interesse getoond in de tweede hypotheekverstrekker van Duitsland.

Deutsche Bank en Commerzbank breidden tot de crisis agressief uit, maar verloren sindsdien ruim 90 procent van hun waarde. Commerzbank moest in 2008 gered worden door de Duitse overheid nadat het Dresdner Bank over had genomen van verzekeraar Allianz. Deutsche Bank bleef op eigen kracht overeind maar kreeg flinke klappen door verschillende boetes voor het overtreden van allerlei regels. In totaal kostte dat de bank 18 miljard dollar.