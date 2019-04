Bezorgkosten steeds grotere barrière om online te kopen

Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek door bureau GfK onder duizend Nederlanders naar online en offline winkelgedrag.

Een belangrijke reden om iets in een echte winkel te kopen en niet online, is dat mensen (44%) het product graag in het echt willen zien. Ook vindt een deel van de klanten (30%) het gewoon leuk om naar een echte winkel te gaan. Dit aandeel neemt toe: in 2015 was het nog 24%.

Daarnaast maakt een deel van de consumenten (40%) zich zorgen over de beveiliging van persoonsgegevens.

Bezorgschaamte

Het argument van bezorgschaamte, niet online willen bestellen omdat het slecht is voor het milieu als producten thuis worden bezorgd, wordt in dit onderzoek niet genoemd.

Als we wel iets online kopen, hebben we een steeds groter probleem met bezorgkosten. Vond in 2016 een op de drie dit een probleem, in 2018 noemt 40% bezorgkosten als reden om niet online te bestellen. Maar liefst 87% noemt gratis bezorging als reden om meer bij webshops te bestellen.

Gratis retourneren

Hoewel gratis bezorging (en retournering) een belangrijke reden is voor consumenten om online geld uit te geven, wordt het ook een steeds groter discussiepunt bij webshops. Online kledingwinkel Sweet Jewellery maakte deze week bekend te stoppen met gratis retourneren.

Oprichter Willemijn Sturrus experimenteerde een half jaar met gratis retourneren, maar stopt daar weer mee omdat ze zag dat een op de zes klanten een extra product toevoegde om boven de grens van €50 te komen zodat er gratis werd bezorgd, waarna het extra product weer gratis werd teruggestuurd. Duur voor de webshop en niet duurzaam, aldus Sturrus.