'Update RELX geruststellend saai'

RELX handhaafde zijn verwachtingen nadat de positieve trend van vorig jaar ook dit jaar voortzet. Morgen Stanley wijst er op dat het ontbreken van updates over specifieke onderdelen er op wijst dat aan de gemiddelde verwachting zal zijn voldaan. De Amerikaanse bank wijst in het bijzonder op de kwestie over contractverleningen die spelen bij Elsevier en de moeizame vergelijkingsbasis gelet op het sterke eerste kwartaal van 2018.

Al met al had Morgan Stanley niet gerekend op vuurwerk van RELX. Dat deed het bedrijf ook niet, concluderen ze.

Morgan Stanley hanteert een een advies equal-weight op RELX. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur 0,2 procent hoger op 20,04 euro.