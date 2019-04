'Sterke kwartaalupdate ASMI'

ING stelt dat de omzet hoger uitviel dan de consensus en de verwachting van ASMI zelf. ASMI verhoogde verder zijn prognoses voor de omzet in het tweede kwartaal. ING wijst verder op de sterker dan verwachte orderontvangst, net als de hoger dan verwachte winst. ING denkt dat de ramingen voor heel 2019 behoorlijk opwaarts bijgesteld zullen moeten worden. Het advies bij ING is buy, met een koersdoel van 60 euro.

NIBC zei dat de prestaties erg sterk waren. NIBC heeft een buy-advies. Bryan Garnier verhoogde het advies voor ASMI van neutral naar buy.

Het aandeel ASMI noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur een plus van 6,9 procent op 59,24 euro. Daarmee was ASMI veruit de sterkste stijger in de MidKap.