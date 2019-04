Boete voor energiebedrijf vanwege afsluitkosten

Afsluitkosten in rekening brengen bij klanten met prepaid energiecontracten voor onbepaalde duur is volgens de ACM verboden.

De praktijken van EnergieFlex zadelden klanten die van energieleverancier wilden wisselen op met extra kosten. De ACM rekent het de leiding van EnergieFlex ook aan dat door hun toedoen het vertrouwen in de energiemarkt is geschaad.

Geaccepteerd

De boetes aan de twee ’feitelijk leidinggevenden’ van EnergieFlex werden met 10% verlaagd, omdat zij hun overtreding hebben erkend en de boetes hebben geaccepteerd. De zaak kon daardoor eenvoudiger worden afgedaan.

Aan Flexenergie, het bedrijf achter EnergieFlex, is een boete van €500 opgelegd. Deze boete is volgens de ACM zo laag omdat de firma failliet is. Het bedrijf was hoofdsponsor van de Nijmeegse voetbalclub NEC.

