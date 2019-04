'Solide resultaten Unibail-Rodamco-Westfield'

De huurders van winkelruimtes van URW stonden er in het eerste kwartaal beter voor dan het marktgemiddelde, menen kenners bij ING. De verkopen van de huurders vielen in doorsnee 1,5 tot 2 procent hoger uit. Daarnaast lieten andere indicatoren, zoals bezoekersaantallen, ook een verbetering zien, merken de analisten op. De bruto-huurinkomsten dikten in het eerste kwartaal aan tot 606,5 miljoen euro.

ING blijft toch bij zijn eerdere winstprognose die veel lager is dan de eigen stip op de horizon van URW. Analisten rekenen op een groei van de winst per aandeel in de komende vijf jaar in de richting van 0 tot 2 procent, in plaats van 5 tot 7 procent van het vastgoedconcern. ING koppelt de lagere raming aan de verwachting dat URW meerdere panden gaat afstoten, wat een hap uit de winst zal nemen.

ING hanteert een hold-advies met een koersdoel van 148 euro voor URW. Het aandeel handelde omstreeks 10.30 uur 0,3 procent lager op 155,10 euro.