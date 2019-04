Eyelove profiteert van klantenaanwas

Het bedrijf zegt dat enerzijds reclamecampagnes zich uitbetaalden. Verder bleef Eyelove stevig aan de weg timmeren in België. Al met al steeg de omzet 23 procent tot 15 miljoen euro.

Eyelove, dat ook actief is in de Verenigde Staten, ziet voldoende groeipotentie in Nederland en België. Ook oriënteert het bedrijf zich op uitbreiding in andere Europese landen.

Momenteel telt Eyelove circa 160 zogeheten shop-in-shops in apotheken en winkels. Bij de verkooplocaties wordt het aanbod monturen uitgebreid. Het bedrijf is naar eigen zeggen goed voor 7 procent van de markt.