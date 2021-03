Japanse banken opnieuw onder druk door hedgefondsschandaal

Mitsubishi UFJ Financial Group zakte ruim 3 procent. De bank voorziet een mogelijk verlies van ongeveer 300 miljoen dollar bij zijn Europese tak als gevolg van de financiële problemen van een Amerikaanse klant. Nomura en het Zwitserse Credit Suisse, twee belangrijke banken van Archegos, waarschuwden eerder al voor forse verliezen als gevolg van het afbouwen van posities in een Amerikaans hedgefonds. Nomura ging voor de derde dag op rij omlaag en verloor dik 2 procent.

De Nikkei in Tokio sloot de laatste dag van het Japanse boekjaar 0,9 procent lager af op 29.178,80 punten. De Japanse overheid gebruikt voor de begroting een gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart en ook de meeste bedrijven hanteren die verslagperiode. De Japanse hoofdindex is ten opzichte van eind maart vorig jaar met bijna 55 procent gestegen. Exportbedrijven als automaker Toyota en elektronicaconcern Sony profiteerden van een daling van de Japanse yen en dikten tot 3 procent aan. Een daling van de Japanse industriële productie in februari zorgde echter voor koersdruk in de brede markt.

De Chinese beurzen verloren terrein ondanks een sterker dan verwachte groei van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in maart. De beurs in Shanghai verloor tussentijds 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul klom een fractie. Hyundai won 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse automaker legt de productie in zijn grootste fabriek in Zuid-Korea een week stil vanwege een tekort aan chips. Ook veel andere grote autoconcerns schroefden hun productie al noodgedwongen terug door een tekort aan chips in de sector.

In Taiwan zakte Foxconn 2,9 procent. Het bedrijf dat de iPhones van Apple in elkaar zet waarschuwde voor een langere periode van tekorten aan onderdelen. De chiptekorten kunnen volgens het bedrijf tot in 2022 duren, wat ook de leveringen zal raken.