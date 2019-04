ABN Amro weg uit belastingparadijs

De vestiging van ABN Amro staat op het Kanaaleiland Guernsey, dat bekendstaat als een belastingparadijs. „Offshore bankieren past niet meer in onze strategie”, zegt een woordvoerder van ABN. „We willen alleen verder in onze kernlanden, Nederland, Frankrijk en Duitsland.”

Volgens de bank speelde het slechte imago van van de bank op de Kanaaleilanden niet mee in het besluit om te verkopen. „Het is een puur strategische keuze.” De transactie moet in het derde kwartaal zijn afgerond.

Volgens Butterfield krijgt ABN ongeveer 161 miljoen pond (186 miljoen euro) in contanten voor het onderdeel. ABN Amro Channel Islands beheert ongeveer 7 miljard euro aan klantvermogen.