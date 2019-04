'Omzet Signify verder omlaag'

Volgens een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst, komt de omzet uit op ruim 1,4 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2018 was dit nog 1,5 miljard euro. Verder blijkt uit de consensus dat de vergelijkbare omzet met bijna 5 procent zou zijn gedaald.

Daarbij wordt voor de lampendivisie een neergang met 20,5 procent voorspeld. Ook bij ledverlichting wordt een bescheiden krimp verwacht, net als bij de verkoop van professionele verlichtingssystemen. Alleen voor verlichting voor thuis voorzien de marktvorsers groei, met een plus op vergelijkbare basis van 15,5 procent.

Resultaten

Overigens denkt Signify voor led-, professionele en thuisverlichting in heel 2019 een vergelijkbare omzetgroei tussen de 2 en 5 procent te halen. Bij de lampentak gaat het bedrijf uit van een min tussen de 21 en 24 procent.

Bij het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) ligt de consensus op 113 miljoen euro, tegen 106 miljoen euro een jaar eerder. De marge zou hierdoor uitkomen op 7,8 procent, wat lager is dan de doelstelling van het bedrijf om in 2019 een marge tussen de 11 en 13 procent te bereiken. De nettowinst wordt in doorsnee geraamd op 36 miljoen euro, van 20 miljoen euro een jaar terug.

De verlichtingsbranche kampt al langer met lastige marktomstandigheden. De Duitse branchegenoot Osram Licht sneed vorige maand niet voor niets fors in zijn omzetverwachting. Topman Eric Rondolat van Signify verklaarde bij de presentatie van de jaarcijfers in februari dat zijn bedrijf zich ondanks de tegenwind blijft richten op nieuwe groeiplatformen om de marktpositie te versterken en het groeiprofiel van de onderneming te verbeteren. Onlangs werd de overname aangekondigd van Signify WiZ Connected, een onderneming uit Hongkong die verlichtingssystemen met wifi-verbindingen ontwikkelt en verkoopt.