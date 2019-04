'Omzet KPN zet dalende lijn voort'

De onderliggende omzet komt naar verwachting uit op 1,38 miljard euro, tegen ruim 1,4 miljard euro in de eerste drie maanden van 2018. De tak die aan grote zakelijke klanten het netwerk van KPN verhuurt is de enige volgens analisten die fractioneel hogere opbrengsten boekt. De omzet van de twee grootste divisies, die dienstverlening aan consumenten en bedrijven aanbieden, leveren respectievelijk 1 en 4 procent in, ramen de kenners.

Ook de winst staat waarschijnlijk onder druk. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) wordt geraamd op 605 miljoen euro, tegen 611 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. KPN heeft voor heel 2019 een doelstelling uitgesproken voor een aangepaste ebitda in lijn met vorig jaar. Bij de nettowinst ligt de consensus op 83 miljoen euro, tegen 99 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018. De bovengenoemde cijfers zijn exclusief de cijfers van de inmiddels afgeronde verkoop van de Amerikaanse dochteronderneming iBasis.

S&P

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) verhoogde onlangs de kredietbeoordeling van KPN. De firma verwacht dat de omzet van het telecombedrijf in de komende twee jaar stabiliseert, ondanks de verhoogde concurrentiedruk op de Nederlandse markt. Daarnaast prees de kredietbeoordelaar het efficiëntieprogramma van KPN, dat waarschijnlijk voor een verbetering van de winstmarge zorgt.

Verder houden beleggers hun oren open voor geluiden over een potentiële overname. Eerder dit jaar deden geruchten de ronde dat de Canadese investeerder Brookfield gesprekken met Nederlandse pensioenbeleggers APG en PGGM voert om een bod op KPN. Analisten bij ING achten deze overname weinig kans van slagen met het oog op de historie van mislukte overnamepogingen in Nederland.

Ook enig commentaar rondom internetprovider XS4All komt in de schijnwerpers te staan, evenals geluiden over mogelijke ingrepen in het personeelsbestand.